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Матч Чешских хоккейных игр Россия - Швеция пройдет в Ярославле

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею в матче Еврохоккейтура сыграет со сборной Швеции в Ярославле, сообщает сайт Федерации хоккея России.

"Вынесенный матч четвертого этапа Еврохоккейтура - Чешских хоккейных игр Россия - Швеция состоится 30 апреля в Ярославле на "Арене 2000 - Локомотив", - говорится в сообщении.

На первых двух этапах Еврохоккейтура - Кубка Карьяла (Финляндия) и Кубка Первого канала (Россия) по 11 очков набрали Чехия и Финляндия, по 7 - Швеция и Россия.

Еврохоккейтур проводится с сезона-1996/97 с участием четырех европейских сборных – России, Финляндии, Швеции, Чехии. В каждой из этих стран по ходу сезона проводится по одному этапу в рамках турнира.

хоккей Еврохоккейтур

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