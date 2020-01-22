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Борис Михайлов сравнил игру российских хоккеистов на ЮОИ со сборной СССР

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Борис Михайлов отметил агрессивную и результативную игру россиян, выигравших зимнюю юношескую Олимпиаду-2020 в Лозанне.

"Нашей юношеской сборной можно только гордиться. Ребята молодцы, смогли выиграть этот турнир. И если матч с датчанами кто-то может и не рассматривал всерьез, то три других встречи были с канадцами, финнами и американцами. В этих матчах наша сборная забросила 20 шайб!" – сказал Михайлов "Интерфаксу".

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"Игра наших юных ребят лично мне напомнила советские времена, когда наша команда громила всех подряд на международной арене. Они сыграли агрессивно, в атакующей манере, во всех играх владели инициативой, и соперникам приходилось, прямо скажу, нелегко", - отметил он.

"Думаю, что победа в юношеских Олимпийских играх - это плоды созданной программы федерацией хоккея России по развитию нашего любимого вида спорта", - выразил мнение Михайлов.

Как сообщалось, во вторник сборная России в финале хоккейного турнира зимней юношеской Олимпиады победила команду США со счетом 4:0.

На юношеской Олимпиаде в Лозанне российские хоккеисты выиграли все матчи. На групповом этапе они обыграли Канаду (6:2) и Данию (9:0). В полуфинале россияне разгромили Финляндию (10:1).

хоккей Борис Михайлов

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