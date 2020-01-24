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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:39

Домашние матчи китайских клубов ВХЛ перенесли в Россию

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Высшая хоккейная лига приняла решение перенести все домашние матчи с участием команд из Китая на территорию России из-за эпидемиологической ситуации в КНР, сообщает пресс-служба ВХЛ.

Новый коронавирус в Китае

"В связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, вызванной распространением короновируса, ВХЛ в соответствии со статьей 44 Регламента "ВХЛ - Кубка Шелкового пути" сезона 2019/2020 приняла решение о переносе всех "домашних" матчей команд "ОРДЖИ", КРС-БСУ и "Ценг Тоу" на территорию Российской Федерации. О местах, времени и датах проведения матчей будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В середине декабря в городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
хоккей Китай

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