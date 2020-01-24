Домашние матчи китайских клубов ВХЛ перенесли в Россию

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Высшая хоккейная лига приняла решение перенести все домашние матчи с участием команд из Китая на территорию России из-за эпидемиологической ситуации в КНР, сообщает пресс-служба ВХЛ.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, вызванной распространением короновируса, ВХЛ в соответствии со статьей 44 Регламента "ВХЛ - Кубка Шелкового пути" сезона 2019/2020 приняла решение о переносе всех "домашних" матчей команд "ОРДЖИ", КРС-БСУ и "Ценг Тоу" на территорию Российской Федерации. О местах, времени и датах проведения матчей будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В середине декабря в городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.