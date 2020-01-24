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Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ
Фигуристка Анна Щербакова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова идут первыми после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце.

Первую строчку занимает Косторная, набравшая 84,92 балла, вторую Щербакова с результатом 77,95 балла, замыкает тройку Трусова, получившая за свою программу 74,95 балла.

Произвольную программу спортсменки представят в субботу.

фигурное катание

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