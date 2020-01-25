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ФК "Динамо" подписал нападающего Комличенко из чешского клуба

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Николаем Комличенко из чешского клуба "Млада Болеслав", сообщает пресс-служба российской команды в субботу.

Он стал вторым новичком зимней трансферной кампании "Динамо". Соглашение рассчитано на четыре с половиной года.

Комличенко начал профессиональную карьеру в "Краснодаре", руководство которого отдавало игрока в аренду в новороссийский "Черноморец" и либерецкий "Слован".

Перейдя в "Младу-Болеслав" российский форвард в сезоне-2018/19 отличился 29 раз, получив по итогам чемпионата Чехии главный приз сразу в трех индивидуальных номинациях: лучший бомбардир, лучший нападающий и лучший легионер. В текущем сезоне на счету Комличенко 10 точных попаданий в 15 встречах за "Младу-Болеслав".

10 октября 2019 года форвард дебютировал в составе сборной России во встрече с Шотландией. На данный момент в активе 24-летнего форварда три игры и один забитый мяч в составе национальной сборной.

Ранее "Динамо" усилилось Дмитрием Скопинцевым из "Краснодара".

футбол Николай Комличенко ФК Динамо Млада-Болеслав

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