Ветеран "Спартака" Ребров будет помогать молодым футболистам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров, который продлил соглашение с клубом, рассказал о своей роли в команде.

"Для меня это самое важное, чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде. Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему своё время. За неполные девять лет в команде я пережил разное. От третьего вратаря до капитана команды и вызова в национальную сборную. От тяжелых травм до звания чемпиона России и обладателя Суперкубка России. Для меня этот контракт - очередной вызов, чтобы стать сильней самому и помочь быть сильнее молодым партнерам", - написал Ребров на своей странице в фейсбуке.

"Но просто стоять рядом и говорить, куда бежать и что делать, не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать, каким потом достигаются победы. Как непросто бывает в дни поражений. После ошибок, нельзя отчаиваться, нужно вставать и идти дальше, чтобы наш клуб был на самом вверху! И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. А это тоже не так просто, держать себя в тонусе без постоянной игровой практики. Но я готов к такой роли. Это жизнь, моя футбольная жизнь и мой путь. Я рад что этот путь продолжается и я сделаю все возможное чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба, партнеров по команде и конечно же болельщиков команды", - добавил он.

35-летний футболист продлил соглашение со "Спартаком" до лета 2021 года. Вратарь выступает за столичный клуб с осени 2011 года, за это время он провел за "Спартак" 131 матч. В 2017 году Ребров стал в составе "Спартака" чемпионом России и обладателем Суперкубка.