Athletics Integrity Unit рекомендовал исключить ВФЛА из World Athletics

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit рекомендовал международной федерации World Athletics исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики из своих членов, если будут доказаны обвинения в адрес ВФЛА "по делу Лысенко", сообщает пресс-служба AIU.

"Совет AIU рекомендовал World Athletics сохранить процесс выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Также рекомендуется рассмотреть наложение более серьезных санкций, вплоть до исключения ВФЛА из World Athletics", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации были даны после рассмотрения ответа ВФЛА на обвинения, выдвинутые в ее отношении 21 ноября 2019 года, в которых указывалось на причастность руководителей федерации к фальсификации документов и даче ложных показаний.

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина по обвинению в нежелании сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября на внеочередном заседании исполкома ВФЛА Шляхтин сложил полномочия президента федерации. Исполняющим обязанности стала глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости кардинальной реформы ВФЛА. 27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна представить Минспорту "дорожную карту" по выходу из сложившегося кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае ВФЛА пригрозили лишением аккредитации Минспорта.

Карта была предоставлена в Минспорт 5 декабря.

Внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый президент ВФЛА, состоится 28 февраля.