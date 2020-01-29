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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

Клуб ВХЛ "Ценг Тоу" перед матчем в Пензе отправил всех игроков из Китая домой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Китайский клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ценг Тоу", приехавший в Пензу на матчи чемпионата ВХЛ, сыграет здесь без спортсменов из КНР.

Как сообщил врач команды Антон Шабалин, у одного из китайских игроков "Ценг Тоу" диагностирована ОРВИ, в связи с чем его вместе с соотечественниками решено отправить на родину.

"Сегодня, 29 января, представители пензенской городской больницы осмотрели нас в гостинице. Температурный режим игроков в норме, отклонений нет никаких. Что касается китайского игрока, у которого была немного повышена температура, то ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ. Руководством "Ценг Тоу" принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину", - приводит слова Шабалина пресс-служба пензенского ХК "Дизель".

Команда находится в Пензе с 21 января.

31 января "Ценг Тоу" в роли номинальных гостей сыграет с "КРС-БСУ", 5 февраля, также в качестве гостей, проведет матч с "ОРДЖИ". С "Дизелем" хоккеисты сыграют 14 февраля, уже в роли номинальных хозяев.

Ранее сообщалось, что Высшая хоккейная лига решила перенести в Россию домашние матчи трех китайских клубов - участников турнира.

Решение принято на фоне распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайском гороле Ухань.

Китай Ценг Тоу

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