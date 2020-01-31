Пожизненно отстраненного тренера по ходьбе застали на тренировке сборной России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предоставило министерству спорта сведения о том, что несколько дисквалифицированных за причастность к допингу тренеров продолжили работать с российскими легкоатлетами, несмотря на запрет.

В частности, речь идет о пожизненно отстраненном тренере по ходьбе Владимире Чегине. РУСАДА предоставило справку о его участии в тренировочных мероприятиях спортсменов не только в апреле 2018 года, но и о январе нынешнего года. Как говорится в документах Минспорта, предоставленных в пятницу СМИ, предоставлена справка о присутствии Чегина на сборах национальной команды, проходящих в Сочи с 13 по 31 января 2020 года.

Чегин прославился тем, что выстроил систему подготовки спортивных ходоков в Саранске, его ученики на рубеже 2000-2010-х годов неоднократно становились чемпионами Олимпийских игр, выигрывали чемпионаты мира и Европы. После Олимпиады-2012 гг. в общей сложности 20 подопечных Чегина были уличены в применении допинга, лишены всех наград и дисквалифицированы. Сам Чегин получил пожизненную дисквалификацию в феврале 2016 года.

Кроме того, говорится в документах, "в ходе работы отдела по расследованиям РАА "РУСАДА" были выявлены следующие факты в отношении спортсменов, входящих в ВФЛА: участие пожизненно дисквалифицированного тренера Казарина В.С. (тренер бегунов на короткие дистанции) в тренировочных мероприятиях спортсменов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска, проходивших на территории Республики Киргизия в период 2018-2019 гг".

Согласно материалам, в отношении четырех спортсменов открыты дела о возможном нарушении. В отношении еще одного спортсмена материалы по возможному нарушению переданы в подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU).

Прессе была представлена справка об участии дисквалифицированного до 2026 года тренера Владимира Мохнева (бег на средние дистанции) в тренировках спортсменов - он был неоднократно замечен рядом со стадионом, участвовал в тренировочном процессе, что зафиксировали в 2019 году журналисты агентства Reuters.

Отдел антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия департамента науки и образования Минспорта также представил справку РУСАДА о нарушениях легкоатлетами антидопинговых правил и правил доступности: количество нарушений общероссийских антидопинговых правил в 2019 г. составило 77 случаев, нарушений правил доступности спортсменов - 72 случая.