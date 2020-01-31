Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

Защитник "Крыльев Советов" перешел в ФК ЦСКА

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА объявил о подписании соглашения с футболистом самарских "Крыльев Советов" Никитой Котиным.

"Сегодня армейский клуб подписал контракт с 17-летним центральным защитником Никитой Котиным, который перешел из самарских "Крыльев Советов". Соглашение с игроком юношеской сборной России рассчитано на 3,5 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Выступать за ЦСКА футболист будет под номером 13.

Ранее "Крылья Советов" расстались с нападающим Александром Соболевым, который перешел в московский "Спартак". В столичном клубе Соболев будет играть на правах аренды до конца сезона с возможностью потом подписать полноценный контракт.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Полузащитник Эмре Джан перешел из "Ювентуса" в "Боруссию"

Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open

Допинг в российском спорте

Минспорта приостановил аккредитацию ВФЛА

Минспорта приостановил аккредитацию ВФЛА

Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

"Зенит" проиграл "Барселоне" в Евролиге

ЦСКА победил "Химки" в Евролиге

Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту"

Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту"
Российская премьер-лига-2019/20

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" расстался с еще одним полузащитником

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');