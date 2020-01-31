Защитник "Крыльев Советов" перешел в ФК ЦСКА

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА объявил о подписании соглашения с футболистом самарских "Крыльев Советов" Никитой Котиным.

"Сегодня армейский клуб подписал контракт с 17-летним центральным защитником Никитой Котиным, который перешел из самарских "Крыльев Советов". Соглашение с игроком юношеской сборной России рассчитано на 3,5 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Выступать за ЦСКА футболист будет под номером 13.

Ранее "Крылья Советов" расстались с нападающим Александром Соболевым, который перешел в московский "Спартак". В столичном клубе Соболев будет играть на правах аренды до конца сезона с возможностью потом подписать полноценный контракт.