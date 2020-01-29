Нападающий "Крыльев Советов" Соболев перешел в "Спартак"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" арендовал у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева.

"В ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведет весеннюю часть чемпионата 2019/2020", - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев Советов".

Председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов отметил, что речь идет о платной аренде "до конца сезона с опцией последующего выкупа".

По словам Фетисова, "учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ клуб".

"Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. "Спартак" сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов", - отметил председатель совета директоров.

Сам Соболев поблагодарил всех, кто поддерживал его – "тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков".

"Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс", - сказал футболист.

Соболев перешел в "Крылья Советов" из "Томи" в декабре 2017 года, он сыграл в самарской команде 45 матчей, в которых забил 41 мяч. В нынешнем сезоне он провел 10 голов и является одним из лучших бомбардиров чемпионата Российской премьер-лиги.