Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила румынку Симону Халеп в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open.
Результат встречи – 7:6 (10:8), 7:5 в пользу Мугурусы. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.
Мугуруса является 32-й ракеткой мира, Халеп – третьей.
Мугуруса впервые вышла в финал Australian Open, при этом она по разу выиграла турниры Большого шлема во Франции и Великобритании.
В решающем матче Australian Open-2020 испанка сыграет с 14-й ракеткой мира из США Софией Кенин, для которой это будет первый финал на турнирах Большого шлема. Игра пройдет в субботу.