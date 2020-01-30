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Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open
Теннисистка Гарбинье Мугуруса
Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила румынку Симону Халеп в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 7:6 (10:8), 7:5 в пользу Мугурусы. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

Мугуруса является 32-й ракеткой мира, Халеп – третьей.

Мугуруса впервые вышла в финал Australian Open, при этом она по разу выиграла турниры Большого шлема во Франции и Великобритании.

В решающем матче Australian Open-2020 испанка сыграет с 14-й ракеткой мира из США Софией Кенин, для которой это будет первый финал на турнирах Большого шлема. Игра пройдет в субботу.

теннис Australian Open

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