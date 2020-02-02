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Итальянка Бриньоне выиграла этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Сочи подвели итоги этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, который прошел на олимпийских трассах курорта "Роза Хутор".

"В соревнованиях в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи победительницей стала итальянка Федерика Бриньоне. Она пришла к финишу за 1 минуту 25,33 секунды", - сообщают организаторы в воскресенье.

Второе место у ее соотечественницы Софии Годжи (отставание 0,20 секунды), третье - у швейцарки Йоаны Хэлен (+0,34).

Россиянка Юлия Плешкова стала 31-й (+6,12), ее соотечественница Александра Прокопьева не сумела завершить дистанцию.

"Мне никогда не бывает скучно. В Сочи на курорте" Роза Хутор" я много общалась с другими спортсменами. Мы играли, было много активностей. Ожидание (соревнований в непогоду - ИФ) на меня не повлияло, я тренировались. Я восприняла это как отдых, старалась быть спокойной, просто хотела провести хорошую гонку", - сказала журналистам Бриньоне.

Она отметила отличную подготовку курорта" Роза Хутор" к проведению этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. "В Сочи сделали замечательный курорт, просто восхитительно", - подчеркнула победительница.

В свою очередь в пресс-службе курорта "Роза Хутор" агентству сказали: "Мы очень рады, что, несмотря на сложные погодные условия, из-за которых соревнования прошли только в одной дисциплине, Rosa Ski Dream все же состоялся и на олимпийских трассах Роза Хутор вновь были зафиксированы высокие спортивные результаты. Службы курорта приложили максимум усилий чтобы соревнования прошли на должном уровне, чтобы спортсменки чувствовали себя комфортно и показали все свои возможности".

Ранее сообщалось, что 1 февраля из-за непогоды были отменены соревнования в скоростном спуске в рамках проведения этапа Кубка мира по горнолыжному спуску, в котором принимают участие 47 спортсменок из 14 стран. Следующий этап Кубка мира пройдет в Германии 6-9 февраля.

Сочи

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