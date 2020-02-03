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Кокорин заявил, что зарабатывает в "Зените" менее 20 тыс. руб. в месяц

Кокорин заявил, что зарабатывает в "Зените" менее 20 тыс. руб. в месяц
Футболист Александр Кокорин
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что сумма его зарплаты в 20 тысяч рублей в месяц, озвученная комментатором Василием Уткиным, слегка завышена.

"По контракту я не могу разговаривать (на эту тему). И то, что Василий Уткин где-то высказался... Но, в принципе, он мне еще накинул", - сказал Кокорин в интервью в эфире телеканала "Звезда".

Ранее Уткин заявил, что зарплата вышедшего осенью прошлого года на свободу форварда "Зенита" составляет сейчас в "Зените" 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Кокорина до конца сезона арендовал ФК "Сочи", однако спортсмен отказался от такого варианта продолжения карьеры.

"Это не то чтобы принципиальная позиция. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, могло быть по-другому. Я возвращался в клуб "Зенит", у меня были свои амбиции, какие-то свои планы", - объяснил Кокорин.

Позднее стало известно, что остаток сезона футболист проведет в "Зените-2", в выступающем в первенстве ПФЛ фарм-клубе петербургской команды.

футбол Александр Кокорин

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