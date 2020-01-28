Кокорин продолжит карьеру в команде ПФЛ "Зенит-2"

Футболист Александр Кокорин Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" отправил нападающего Александра Кокорина в свой фарм-клуб, команду "Зенит-2", написала супруга нападающего Дарья Валитова в сториз в инстаграме.

"Руководство ФК "Зенит" приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2", - сообщила она. По ее словам, решение клуба связано с нежеланием футболиста играть в ФК "Сочи".

"Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба", - написала Валитова.

"Зенит-2" в настоящее время является командой Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по значимости дивизион в отечественном футболе)

Ранее пресс-служба ФК "Сочи" официально объявила об аренде нападающего Кокорина, рассчитанной до конца текущего сезона. Вскоре СМИ распространили цитату генерального директора "Зенита" Александра Медведева, подтвердившего договоренность об аренде футболиста.

Официальные сведения о переходе Кокорина в "Сочи" появились 21 января. Однако в тот же день футболист принял участие в товарищеском матче "Зенита" и оформил хет-трик. А вскоре агент и отчим игрока Кирилл Новиков сообщил, что футболист остается в "Зените".

В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом и полузащитником Павлом Мамаевым попал в СИЗО за драки в центре Москвы. Вскоре все они получили реальные сроки, а в прошлом году вышли на свободу по УДО.

Что касается Мамаева, до лишения свободы он выступал в "Краснодаре", после этого клуб расторг с ним контракт. Теперь Мамаев является игроком "Ростова".