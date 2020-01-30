Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:05

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина
Футболист Александр Кокорин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров московского ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил, что ничего не слышал о вероятном переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.

"Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду", - приводит слова Мещерякова Sport24.

Ранее сообщалось о попытках петербургского "Зенита" пристроить Кокорина в ФК "Сочи". Клуб-дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) официально сообщил о переходе футболиста на правах аренды. Однако агент и отчим спортсмена Кирилл Новиков сообщил, что Кокорин остается в "Зените". Позднее появилась информация, что форвард будет выступать за фарм-клуб петербургской команды, "Зенит-2".

Недавно СМИ распространили информацию об интересе к Кокорину со стороны "Локомотива", воспитанником которого футболист является.

футбол Александр Кокорин

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" расстался с еще одним полузащитником

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Американка Кенин впервые вышла в финал Australian Open

Новый коронавирус в Китае

ЧМ по легкой атлетике в помещении сдвинули на год из-за коронавируса

Российская премьер-лига-2019/20

Нападающий "Крыльев Советов" Соболев перешел в "Спартак"

Первая ракетка мира Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open

Федерера оштрафовали на $3000 за брань на Australian Open

Федерера оштрафовали на $3000 за брань на Australian Open

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Российская теннисистка Макарова объявила о завершении карьеры

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');