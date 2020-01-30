В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина

Футболист Александр Кокорин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров московского ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил, что ничего не слышал о вероятном переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.

"Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду", - приводит слова Мещерякова Sport24.

Ранее сообщалось о попытках петербургского "Зенита" пристроить Кокорина в ФК "Сочи". Клуб-дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) официально сообщил о переходе футболиста на правах аренды. Однако агент и отчим спортсмена Кирилл Новиков сообщил, что Кокорин остается в "Зените". Позднее появилась информация, что форвард будет выступать за фарм-клуб петербургской команды, "Зенит-2".

Недавно СМИ распространили информацию об интересе к Кокорину со стороны "Локомотива", воспитанником которого футболист является.