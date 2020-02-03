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Серебряный призер ОИ-2012 по вольной борьбе Махов попался на допинге

Серебряный призер ОИ-2012 по вольной борьбе Махов попался на допинге
Российский борец Билял Махов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Серебряный призер Олимпиады 2012 года, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов уличен в употреблении запрещенного препарата, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили "Интерфаксу" в понедельник.

"13 января я получил документ от РУСАДА о том, что в пробе Махова был обнаружен запрещенный препарат - гормон роста. Я общался со спортсменом, он не отрицает этого факта и будет стараться объяснить его происхождение", - сказал собеседник агентства.

"Его супруга принимает целый комплекс препаратов, в который входит и тот, что был обнаружен и у Биляла ... Будем разбираться", - добавил президент федерации.

Махов выступает в вольной и греко-римской борьбе. Он является серебряным призером летней Олимпиады 2012 года и трехкратным чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером мирового первенства по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Также он имеет золотую медаль чемпионата Европы.

Как борец греко-римского стиля он дважды выигрывал бронзу чемпионатов мира.

вольная борьба допинг

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