Путин предоставил гражданство РФ бразильскому игроку в мини-футбол

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий мини-футбольного клуба КПРФ Паулу Роберто Кастанясси получил российское гражданство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации Кастанясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 года в Бразилии", - говорится в указе президента РФ.

34-летний игрок ранее выступал с МФК "Мытищи" (с 2012 по 2015 год), а с 2015 года защищает цвета КПРФ.

Некоторое время назад костяк сборной России по мини-футбол составляли натурализованные бразильцы.