Суд рассмотрит иск о лишении Кержакова водительских прав из-за долгов по алиментам

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга рассмотрит иск Марии Кержаковой к Александру Кержакову об установлении временного ограничения на управление транспортным средством, сообщила объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

Кроме того, Кержакова подала очередной иск о понуждении бывшего мужа к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Экс-футболист в свою очередь обратился в Выборгский районный суд с требованием об освобождении от задолженности.

В ноябре Горсуд Петербурга в 15 раз уменьшил размер алиментов Кержакова в связи с 50-кратным падением доходов экс-футболиста.

В 2011 году экс-игрок "Зенита", а ныне тренер юношеской сборной России по футболу, разводясь с первой супругой, заключил соглашение о ежемесячной выплате 300 тыс. рублей до совершеннолетия дочери с ежегодным увеличением на 10%. На тот момент он являлся профессиональным футболистом с заработком более 25 млн рублей в месяц, однако в 2017 году его материальное положение сильно изменилось: он завершил карьеру и устроился на работу в Российский футбольный союз старшим тренером с ежемесячным окладом 250 тыс. рублей. Кроме того, у спортсмена родились ещё двое детей, в отношении которых также заявлены требования о взыскании алиментов в размере 1/4 части всех видов заработка.

В связи с этим в прошедшем году Кержаков обратился в суд с просьбой уменьшить сумму выплат на содержание ребёнка от брака с Марией Кержаковой. Решение было принято в пользу экс-футболиста: размер алиментов, согласно решению суда, сокращен до 1/6 ежемесячного дохода (примерно 42 тыс. рублей).

Однако Кержаков остался не удовлетворен итогами процесса и обжаловал их в Санкт-Петербургский городской суд. Как сообщалось, вышестоящий суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Кроме того, в Санкт-Петербургском городском суде находится еще один иск Кержаковой к бывшему мужу, поступивший из Приморского районного суда. Как сообщается, предметом иска экс-супруги является установление в отношении футболиста временного ограничения на выезд из РФ до выплаты долгов по алиментам, размер которых на момент подачи иска превышал 15 млн рублей. По состоянию на 6 ноября, согласно банку данных исполнительных производств, эта сумма составляет около 13 млн рублей.

В настоящее время его рассмотрение приостановлено до принятия решения по апелляционной жалобе на решение Выборгского районного суда Петербурга.

Дочь Кержакова от первого брака родилась в 2005 году.