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Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Скворцов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Скончался бывший форвард сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Скворцов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России во вторник.

"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викентьевича в связи с этой тяжелой утратой. В памяти всех он навеки останется яркой и талантливой личностью", - говорится в сообщении.

Хоккеисту было 65 лет.

В составе сборной СССР Скворцов завоевал золотые медали на зимней Олимпиаде 1984 года в Сараево и серебряные медали на Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Вместе с советской командой спортсмен трижды стал чемпионом мира - в 1979, 1981 и 1983 году.

С 1974 по 1989 год он выступал за нижегородское "Торпедо". По завершении игровой карьеры занимался тренерской деятельностью.

хоккей

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