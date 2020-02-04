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БК "Автодор" уволил главного тренера через два месяца после назначения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" расстался с главным тренером Предрагом Круничем.

"БК "Автодор" и Предраг Крунич достигли договоренности о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы "Автодора".

Президент клуба Владимир Родионов пояснил, что не имеет "глобальных претензий" к работе 52-летнего серба.

"Предраг Крунич - достойный, квалифицированный тренер, который профессионально и добросовестно выполнял свою работу в "Автодоре". Но не всегда даже у достойных тренеров все получается. Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью. Глобальных претензий к Круничу у нас нет", - сказал Родионов.

"Однако в баскетболе все определяет результат, который отсутствует. Наша безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей, а команда опустилась на текущее 12-е место в таблице. Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убежден, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесет дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику. Поэтому мы приняли решение расстаться с Круничем с добрыми чувствами и уважительным отношением друг к другу", - добавил он.

"При этом не снимаю с себя ответственности за селекционные просчеты, допущенные нами в этом сезоне. Мне придется кардинальным образом пересмотреть подходы к формированию состава", - отметил Родионов.

Сербский специалист принял команду в конце ноября 2019 года. "Автодор" под руководством Крунича начал с двух побед над "Локомотивом-Кубанью" и "Нижним Новгородом", после чего последовала серия из шести поражений подряд в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

баскетбол

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