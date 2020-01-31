Международный союз биатлонистов отменил в Китае тестовые к ОИ-2022 заезды

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) отменил тестовые соревнования к Олимпиаде 2022 года, запланированные в китайском Чжанцзякоу на конец февраля.

"В связи с распространением нового коронавируса в Китае соревнования на олимпийской биатлонной площадке Чжанцзякоу, запланированные на 27 февраля - 2 марта, отменены. Решение было принято после консультаций с оргкомитетом Олимпиады в Пекине 2022 года и IBU. Это решение следует общей рекомендации МОК", - говорится в сообщении пресс-службы IBU.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией и надеемся согласовать альтернативную дату проведения тестовых соревнований в будущем. Подготовка IBU к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине будет продолжаться в обычном режиме", - заявил генеральный секретарь Союза Никлас Карлссон.

Главный тренер сборной Китая Оле Эйнар Бьорндален и руководитель команды Лю Хао заверили IBU в том, что ни один из членов китайской команды не находился в Китае с ноября 2019 года.

Отмечается, что все спортсмены и сотрудники китайской сборной по биатлону находятся в Европе с начала ноября, и не имели прямого контакта ни с кем из китайских граждан. Новые спортсмены не присоединялись к команде и не выступят на предстоящем чемпионате мира в Антхольце. Все члены команды прошли медицинское тестирование.