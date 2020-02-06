Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.

Встреча была вынесена в Хельсинки, ее результат – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) в пользу финнов.

Все три шайбы россияне пропустили за стартовые семь минут игры. На 32-й секунде ворота сборной России поразил Теэму Пулккинен, на исходе шестой минуты – Юлиус Няттинен, на исходе седьмой – Юлиус Юнттила.

Скорострельность финской сборной вынудила тренерский штаб российской команды поменять вратаря. Сразу же после третьего гола вместо Тимура Билялова вышел Александр Самонов.

Сам тренерский штаб (главный тренер - Алексей Кудашов) перед стартом турнира был усилен Валерием Брагиным – наставником молодежной сборной России, ставшей серебряным призером ЧМ-2020 среди игроков не старше 20 лет. При этом несколько игроков молодежной сборной были делегированы в национальную команду и сыграли против финнов.

8 февраля пройдет встреча сборной России с командой Швеции, 9 февраля - со сборной Чехии. Эти матчи пройдут в Стокгольме.