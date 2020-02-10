Назван состав сборной России на ЧМ по биатлону

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В составе сборной России по биатлону на чемпионате мира в Италии выступят Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева, заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев на пресс-конференции в понедельник.

"У женщин выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Пихт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых. Практически утвердили Екатерину Глазырину и Ульяну Кайшеву, выступавших на Кубке IBU. Пока мы решаем привезти их к старту чемпионата мира или чуть позднее", - сказал Драчев.

В чемпионате в большинстве стартов будут участвовать Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев. Также выступят Эдуард Латыпов и Никита Поршнев, к ним присоединится Кирилл Стрельцов, рассматривается Саид Халили.

Чемпионат мира пройдет в Антхольц-Антерсельве в Италии с 12 по 23 февраля.