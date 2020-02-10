ВТБ потратит на спонсорство хоккейного "Динамо" в трех сезонах КХЛ 3,6 млрд руб.

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ потратит на подготовку и участие хоккейного клуба "Динамо-Москва" в трех сезонах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 3,627 млрд рублей, следует из закупки, размещенной госбанком.

Закупку о заключении спонсорского договора с хоккейным "Динамо" ВТБ провел еще в июле 2019 года, новый тендер вносит изменения в договор в связи с увеличением спонсорского пакета. Насколько вырос объем поддержки, ВТБ не сообщил. Документация закупки не раскрывается.

Контракт действует в сезонах 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 годов, в среднем на один год приходится около 1,2 млрд руб.

ВТБ с 2010 года является генеральным спонсором хоккейного клуба. Сейчас московское "Динамо" идет третьим в дивизионе "Запад" вслед за ЦСКА и СКА. Обладателем главного трофея КХЛ - Кубка Гагарина - "Динамо" в последний раз становилось в 2013 году.