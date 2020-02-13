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Пловчиха Белоногофф получила спортивное гражданство России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Британка, чемпион Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф получила спортивное гражданство России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Спортсменка объяснила это решение тем, что в России высоки ее шансы отобраться на чемпионат мира и Европы, а также сослалась на систему отбора и поддержки команды. Свой поступок она считает правильным.

"На юниорском чемпионате Европы я увидела дух российской команды и начала думать о том, что в будущем хочу представлять Россию на соревнованиях. Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже. Я считаю, что здесь способ отбора объективнее", - отметила Белоногофф.

Она добавила, что ее воспитали так, что она с детства считала себя русской.

Спортсменка поблагодарила Всероссийскую федерацию плавания за помощь в организации перехода.

В 2018 году на первенстве Европы в Хельсинки Белоногофф выиграла золото на дистанции 50 м брассом. На британском чемпионате прошлого года перспективная спортсменка в плавании брассом стала серебряным и бронзовым призером. Ее лучший результат на "сотне" - 1.07,61, занимает 11 место в рейтинге самых быстрых брассисток за всю историю Великобритании.

Татьяна Белоногофф Великобритания Европа Всероссийская федерация плавания

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