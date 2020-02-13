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В ОКР не стали считать пополнение Олимпийского музея попыткой улучшить имидж

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что передача бизнесменом Алишером Усмановым рукописи основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена в Олимпийский музей в Лозанне не повлияет на имидж России в международных спортивных структурах.

Он убежден, что передача документа является важным вкладом в международное олимпийское движение, но не шагом для улучшения имиджа России, поскольку он и без этого достаточно высок и не подвергается сомнению.

Ранее бизнесмен и президент Международной федерации фехтования Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста барона де Кубертена о возрождении Олимпийских игр.

19 декабря документ был продан на аукционе Sotheby's за $8,8 млн при эстимейте в $1 млн, торги продолжались 12 минут.

На 14 страницах регистрационных бланков участников Международного конгресса по физической культуре 1889 года де Кубертен написал чернилами текст речи, которую представил 25 ноября 1892 года в Сорбонне, в пятую годовщину со дня создания Французского легкоатлетического союза. Ему тогда было 29 лет, и он был генеральным секретарем союза. Два года спустя решение возобновить традицию Олимпиад было принято окончательно.

Оригинал рукописи будет выставлен в музее целиком, общественности он был представлен впервые.

ОКР Станислав Поздняков Алишер Усманов

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