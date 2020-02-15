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Биатлониста Устюгов отстранили от судейства на зимней Спартакиаде учащихся России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Евгений Устюгов, в отношении которого выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил, не будет судить соревнования X зимней Спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.

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Решение принято на фоне того, что дисциплинарная антидопинговая панель (ADHP) Международного союза биатлонистов (IBU) признал Устюгова виновным в применении допинга. Главным судьей соревнований утверждён заслуженный мастер спорта по бобслею Роман Орешников.

Финальный этап X зимней Спартакиады учащихся России проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырёх субъектах РФ. В мероприятии принимают участие более 3000 человек. Разыгрывается 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков. Всего в программу Спартакиады вошли 15 видов спорта.

Сочи (Краснодарский край) принимает бобслей (монобоб, скелетон), кёрлинг и санный спорт. В Красноярске (Красноярский край) проходят соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, шорт-треку, лыжным гонкам, сноуборду, спортивному ориентированию, фигурному катанию на коньках, фристайлу, хоккею с шайбой и хоккею с мячом.

Челябинску доверены старты по конькобежному спорту, а Чайковскому (Пермский край) - состязания по лыжному двоеборью.

Минспорт РФ Евгений Устюгов

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