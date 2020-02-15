Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России опустилась на второе место в медальном зачете зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

После субботнего решения Международного союза биатлонистов (IBU) лишить россиянина Евгения Устюгова золотой медали Игр-2014 за нарушение антидопинговых правил, в активе России на соревнованиях в Сочи осталось 10 наград высшего достоинства. Это – на одну золотую медаль меньше, чем у шедшей второй Норвегии. До этого, при равенстве количества золотых медалей, у России было преимущество по числу серебряных наград.

Теперь во главе медального зачета находится Норвегия.

Как сообщалось в субботу, IBU выдвинул обвинения против российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой в нарушении антидопинговых правил.

"Антидопинговая комиссия обвиняет Светлану Слепцову и Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил на основании данных, полученных после изучения проб московской лаборатории от 2013 года", - говорится в сообщении. Биатлонисты отстранены на два года каждый и лишаются всех наград.

Золото Игр-2014 Устюгов выиграл в составе сборной России в эстафетной гонке. Победа в эстафете теперь присуждается Германии, которая в медальном зачете набирает девятое золото и, опередив Нидерланды, поднимается на пятую строчку.

По факту на Олимпиаде в Сочи россияне выиграли 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Однако на фоне допингового скандала вокруг российского спорта отечественная команда была лишена несколько наград Игр-2014, включая золотые.