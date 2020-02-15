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Конькобежка Воронина с рекордом мира выиграла ЧМ в забеге на 5000 м

Для россиянки это первое золото на крупнейших соревнованиях

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Наталья Воронина завоевала золото чемпионата мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити.

Ее время – 6 минут 39,021 секунды. С этим результатом она установила новый рекорд мира.

Второе место заняла трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира представительница Чехии Мартина Сабликова (6 минут 41,184 секунды). Бронзу завоевала олимпийская чемпиона мира нидерландка Эсме Виссер (6 минут 46,685 секунды).

Предыдущий рекорд мира на этой дистанции – 6 минут 42,01 секунды – принадлежал Сабликовой.

Для Натальи Ворониной золото ЧМ-2020 – высшая награда на крупнейших соревнованиях. До этого она являлась бронзовым призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане, многократным бронзовым призером чемпионатов мира. Также на ее счету два серебра и одна бронза на чемпионатах Европы.

конькобежный спорт

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