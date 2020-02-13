Ольга Зайцева оценила перспективы российских биатлонистов на ЧМ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонистам сборной России по силам стать призерами стартующего в четверг в Италии чемпионата мира, заявила "Интерфаксу" двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

"Если говорить о нашей команде, то закончить чемпионат мира в топ-6 будет отличным результатом. Есть шансы не только в эстафетах, но и в личных стартах, завоевать несколько медалей сборной России вполне по силам", - сказала Зайцева, эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров".

Зайцева отмечает, что чемпионаты мира часто открывают "новые имена, о которых не было слышно по ходу сезона".

"Тем не менее, фаворитами у мужчин я считаю проверенных биатлонных бойцов: Мартен Фуркад, Йоханнес Бе, Фийон-Майе, Кристиансен, Бьентегорд, Шемпп, Долль - за ними стоит понаблюдать внимательнее. В командных дисциплинах наравне с главными претендентами на медали будут бороться и итальянцы, потому что весь сезон их готовили и подводили именно к домашнему чемпионату мира", - заявила эксперт.

"Сборная России не слишком впечатлила в Кубке мира, но, я уверена, ребята соберутся на эстафету и покажут хороший результат", - считает экс-биатлонистка сборной России.

"Что касается девушек, то здесь я бы хотела отметить Норвегию, Германию, Швецию, Польшу (и в первую очередь Монику Хойниш) и Финляндию в лице Кайсы Мякяряйнен. Названные мной биатлонистки хорошо сложены и идеально подходят к антхольтцскому высокогорью. Я очень надеюсь также и на россиянку Светлану Миронову, она может рассчитывать на высокие места в индивидуальных гонках", - сказала Зайцева.

Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 22 февраля. На четверг запланирована смешанная эстафета. 14 февраля пройдут женский и мужской спринты, 16 февраля – гонки преследования. 18 февраля будет проходить женская индивидуальная гонка, на следующий день – мужская. 20 февраля пройдет супермикст, 20 февраля – женская и мужская эстафеты.

Ольга Зайцева – двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах (2006, 2010), а также трехкратная чемпионка мира – в эстафетах (2005, 2009) и масс-старте (2009).