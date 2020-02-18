В число претендентов на пост главы ВФЛА вошли воронежский вице-губернатор и чемпион ОИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа Олимпийского комитета России по вопросам легкой атлетики сообщила о регистрации четырех кандидатов на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба ВФЛА.

На пост претендуют олимпийский чемпион-2004, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский (Волгоградская область), тренер спортивной команды ЦСКА Михаил Гусев (Нижегородская область, Тульская область), президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов (Москва, Белгородская область) и первый вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко (Воронежская область).

На места в президиуме ВФЛА претендуют 44 кандидата. Еще три кандидата претендуют на вхождение в Контрольно-ревизионную комиссию ВФЛА.

Ранее президиум ВФЛА сложил с себя полномочия и ушел в отставку, а процессом восстановления членства ВФЛА в World Athletics займется рабочая группа Олимпийского комитета России.

Внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент и руководящие органы ВФЛА, состоится 28 февраля.