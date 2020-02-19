В "Манчестер Сити" назвали неправдой обвинения УЕФА, за который клуб был наказан

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Обвинения в адрес английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового Fair Play не имеют под собой оснований, заявил исполнительный директор Ферран Сориано.

Спортивный чиновник, слова которого приводит "Би-би-си", заверил, что клуб подаст апелляцию на решение УЕФА отстранить команду от еврокубков на два сезона.

Ранее судебная палата Органа финансового контроля УЕФА (CFCB) установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности.

Однако Сориано заявил, что утверждения, будто "Ман Сити" преувеличил свои спонсорские доходы, не имеют под собой оснований. Он настаивает, что все финансовые вливания со стороны владельцев клуба были четко зафиксированы.

"Мы ведем сбалансированную политику, мы получаем прибыль, у нас нет долгов. Наши счета изучались много раз: аудиторами, регуляторами, инвесторами. Наши финансы полностью прозрачны", - заявил он.

Сориано пожаловался, что по ходу расследования УЕФА "Манчестер Сити" чувствовал, что его заранее признали виновным.