Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

В "Манчестер Сити" назвали неправдой обвинения УЕФА, за который клуб был наказан

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Обвинения в адрес английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового Fair Play не имеют под собой оснований, заявил исполнительный директор Ферран Сориано.

Спортивный чиновник, слова которого приводит "Би-би-си", заверил, что клуб подаст апелляцию на решение УЕФА отстранить команду от еврокубков на два сезона.

Ранее судебная палата Органа финансового контроля УЕФА (CFCB) установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности.

Однако Сориано заявил, что утверждения, будто "Ман Сити" преувеличил свои спонсорские доходы, не имеют под собой оснований. Он настаивает, что все финансовые вливания со стороны владельцев клуба были четко зафиксированы.

"Мы ведем сбалансированную политику, мы получаем прибыль, у нас нет долгов. Наши счета изучались много раз: аудиторами, регуляторами, инвесторами. Наши финансы полностью прозрачны", - заявил он.

Сориано пожаловался, что по ходу расследования УЕФА "Манчестер Сити" чувствовал, что его заранее признали виновным.

футбол Манчестер Сити

Новости по теме

Новости

Глава Федерации бокса России Кремлёв допустил возможность возглавить AIBA

Глава Федерации бокса России Кремлёв допустил возможность возглавить AIBA
Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Сочи" представил Кокорина в качестве игрока команды

Дебютный гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"

Дебютный гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"

Федор Смолов забил "Реалу" в чемпионате Испании

Смолов вошел в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом"

Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Итальянка Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м

Конькобежка Воронина с рекордом мира выиграла ЧМ в забеге на 5000 м

Конькобежка Воронина с рекордом мира выиграла ЧМ в забеге на 5000 м
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');