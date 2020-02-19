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Simple будет продавать в России вино от хоккеиста Ларионова

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших российских импортеров вина, компания Simple, решила поставлять в Россию вина хоккеиста Игоря Ларионова, которые производят винодельни в Австралии и США. Об этом сообщил президент Simple Максим Каширин.

Речь идет о брендах Playmaker, Larionov, Triple Overtime. По условиям контракта, в 2020 году в Россию поступит более 60 000 бутылок от Ларионова, в основном это будут вина из Австралии.

На вопрос Ларионову, не собирается ли он наладить выпуск вина в России, он ответил: "Наверное, это актуальный вопрос".

По его словам, в прошлом году в Сочи он разговаривал с Геннадием Тимченко, у которого есть винодельни в России. "Мы с ним обменялись - он мне дал свои шесть бутылок, я ему своих шесть, договорились обменяться мнениями, дать рецензии на эти вина", - добавил Ларионов и отметил, что в России много сделано в плане развития виноделия.

Игорь Ларионов - восьмикратный чемпион СССР, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира в составе советской сборной, обладатель Кубка Канады и трёх Кубков Стэнли.

Он одним из первых уехал из СССР играть в НХЛ в конце 1980-х. В 1992 году он заинтересовался виноделием, когда играл за швейцарский "Лугано". Он закончил карьеру в 2004 году, в том же году его вина были впервые представлены на российском рынке.

У группы компаний собственная сеть винотек SimpleWine. В ней сейчас 38 точек (32 в Москве, пять в Петербурге и одна в Ростове-на-Дону). По словам Каширина, компания планирует расширить сеть до 100 точек в ближайшие пять лет.

В портфеле компании более 5000 вин из 42 стран, а также бренды крепких спиртных напитков, минеральной воды и соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу также входят онлайн-витрина SimpleWine, винные рестораны Grand Cru и SimpleWine&Kitchen, издательство Simple Wine News и школа вина "Энотрия".

SimpleWine Simple Игорь Ларионов США Австралия Лугано Геннадий Тимченко

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