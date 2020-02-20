Россия стала седьмой в супермиксте на ЧМ по биатлону

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России заняли седьмое место в супермиксте (6 км + 7,5 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Российская команда, в составе которой выступили Лариса Куклина и Матвей Елисеев, допустила шесть промахов и отстала от первого места на 1 минуту 0,5 секунды.

Золото завоевала сборная Норвегии в лице Марте Рейселанд и Йоханнеса Бе. Норвежцы преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды, допустив шесть неточных выстрелов.

Второе место заняла Германия с отставанием в 17,6 секунды. Немцы промахнулись пять раз. Третьей стала Франция, уступившая победителям 29,8 секунды и совершившая четыре промаха.