Поиск

Тарасов получил травму через несколько дней после перехода в "Рубин"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Дмитрий Тарасов не смог завершить тренировку в составе казанского "Рубина" из-за травмы.

"Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

Между тем, согласно сообщению сайта Sport24, Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок. Соглашение же футболиста с казанским клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Экс-полузащитник московских "Локомотива", "Спартака" и ряда других клубов Тарасов подписал контракт с "Рубином" 18 февраля.

футбол Дмитрий Тарасов

Новости по теме

Новости

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ

Россия стала седьмой в супермиксте на ЧМ по биатлону

Президента ПСЖ и экс-генсека ФИФА обвинили во взяточничестве

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Гол Черышева не помог "Валенсии" избежать поражения от "Аталанты" в ЛЧ

Глава Федерации бокса России Кремлёв допустил возможность возглавить AIBA

Глава Федерации бокса России Кремлёв допустил возможность возглавить AIBA
Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Сочи" представил Кокорина в качестве игрока команды

Дебютный гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"

Дебютный гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"

Федор Смолов забил "Реалу" в чемпионате Испании

Смолов вошел в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');