Тарасов получил травму через несколько дней после перехода в "Рубин"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Дмитрий Тарасов не смог завершить тренировку в составе казанского "Рубина" из-за травмы.

"Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

Между тем, согласно сообщению сайта Sport24, Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок. Соглашение же футболиста с казанским клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Экс-полузащитник московских "Локомотива", "Спартака" и ряда других клубов Тарасов подписал контракт с "Рубином" 18 февраля.