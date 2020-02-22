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Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону

Первое место заняли биатлонистки сборной Норвегии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по биатлону завоевала золото в женской эстафете(4х6 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

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Дистанцию норвежская команда, в составе которой выступили Сюнневе Сулемдаль, Инград Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд, преодолела за 1 час 7 минут 5,7 секунды. На ее счету девять промахов и один штрафной круг.

Второе место с отставанием в 10,7 секунды заняла Германия (девять промахов). Бронзу завоевала Украина, отставшая от Норвегии на 18,4 секунды (восемь промахов).

Сборная России финишировала восьмой, уступив 1 минуту 2,6 секунды. На счету россиянок 11 промахов и один штрафной круг. За отечественную команду выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Российская команда выступила на фоне субботнего скандала вокруг биатлонистов сборной РФ. Утром в расположении сборной итальянская полиция провела обыск. Обыск, в частности, прошел в номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.

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