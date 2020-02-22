"Спартак" разгромил "Пахтакор" в товарищеском матче

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 победили соперников из ташкентского "Пахтакора" в товарищеской встрече в Москве.

В составе российского клуба голы провели Александр Соболев (22-я минута), Эсекьель Понсе (27), Джордан Ларссон (84) и Гус Тиль (88).

"Спартак" завершает подготовку к весенней части сезона. Он занимает 10-е место в чемпионате Российской премьер-лиги, ближайшую встречу в рамках которой проведет против московского "Динамо" (восьмое место).