ФК "Спартак" выиграл межсезонный турнир в Катаре

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили соперников из белградского "Партизана" в заключительном, третьем туре межсезонного турнира в Катаре с участием четырех команд.

В составе "Спартака" голы провели Роман Зобнин (7-я минута), новичок команды Александр Соболев (48) и Эсекльель Понсе (70, с пенальти). В составе "Партизана" отличились Страхиня Павлович (16) и Сейдуба Сума (34).

В конце первого тайма "Партизан" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку на 42-й минуте получил Бибрас Натхо. В это же время красную карточку – за бурное проявление эмоций – получил главный тренер "Партизана" Саво Милошевич.

"Спартак" набрал в трех матчах 7 очков и досрочно занял первое место. По 3 очка у "Ростова" и московского "Локомотива", которые матч третьего тура сыграют позднее. Догнать "Спартак" никто из них не сможет. "Партизан" – на четвертом месте (2 очка).

За победу в основное время матча команда получает 3 очка, за поражение – 0. В случае ничьи назначается серия пенальти, победа в которой приносит 2 очка, поражение – 1.

Год назад "Спартак" также выиграл аналогичный турнир.