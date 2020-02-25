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Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" последним из участников регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пробился в плей-офф.

Во вторник "Торпедо" на своем льду нанесло поражение финскому "Йокериту" со счетом 3:1, благодаря чему гарантированно ворвалось в восьмерку лучших в Западной конференции.

Перед оставшимися матчами регулярного чемпионата ("Торпедо" уже выполнило его программу) нижегородская команда занимает седьмое место в конференции, на очко опережая имеющий игру в запасе подольский "Витязь".

Полный список участников плей-офф – Кубка Гагарина – от Западной конференции выглядит так: СКА, ЦСКА, "Йокерит", "Динамо" (Москва), "Спартак", "Локомотив", "Торпедо", "Витязь".

От Восточной конференции в плей-офф пробились "Ак Барс", "Барыс", "Авангард", "Автомобилист", "Сибирь", "Салават Юлаев", "Металлург", "Нефтехимик".

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

хоккей КХЛ

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