Гендиректор РУСАДА положительно оценил нового президента ВФЛА

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил надежду на то, что избранный президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко применит новые подходы к решению кризиса, в котором находится ВФЛА.

"У меня нет никаких противопоказаний в отношении этой кандидатуры. Я сам пришел не из спортивной среды. Он видит задачу, имеет свои подходы, они отличаются от тех, что были у предыдущего руководства", - сказал Ганус "Интерфаксу"

"Такой федерации (легкой атлетики), какая была раньше у нас, быть не должно. Пришел новый человек, не обремененный старыми подходами, это надо приветствовать. Например, он планирует внутри федерации создавать комитеты под отдельные задачи. Он - прагматик, видит задачи, цели, на данном этапе он собрал информацию определенную", - добавил он.

"Самое главное, виден его настрой на решение задач, в том числе, с "делом Лысенко", думаю, что шаг за шагом эти вопросы будут решены. 11 марта будет заседание Совета World Athletics, поэтому очень важен сам факт избрания нового президента (ВФЛА), его качество и возможная связь с прошлыми проблемами. Это будет первым шагом, по которому они (World Athletics) оценят наши попытки выхода из кризиса. Если бы не было президента, не думаю, что World Athletics положительно это оценили, им было бы непонятно, с кем дальше вести переговоры", - сказал Ганус.

"Нас услышали, увидели, какие строгие были критерии отбора кандидатов в президенты федерации. Ситуация с ВФЛА - уникальная для всего мира, ни одна федерация не имела таких проблем, в которую попала наша. Сами выборы шли нормально, рабочая группа ОКР хорошо работала. Я, конечно, удивился, когда остался только один кандидат. Но была такая рабочая обстановка - остался только один, а изначально было семь, поэтому тут никаких нет вопросов", - добавил собеседник агентства.

Ранее в пятницу состоялась выборная конференция ВФЛА, на которой президентом федерации был избран 51-летний Юрченко, 10 лет назад возглавлявший телекоммуникационный холдинг "Связьинвест".