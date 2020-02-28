Российские гимнасты не выступят на этапе КМ в США из-за коронавируса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по спортивной гимнастике пропустит американский этап Кубка мира, заявил трехкратный чемпион мира Никита Нагорный.

"В связи с обострением коронавируса в мире, сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе кубка мира в США", - написал спортсмен в инстаграме.

Этап Кубка мира в США запланирован на 7 марта.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло на утро пятницы 83,265 тыс. человек, сообщила ранее гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 78,824 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных увеличилось до 4,441 тыс.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус накануне, 27 февраля, заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев инфицирования во всем мире уже превышает число новых случае в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы случаи заражения.