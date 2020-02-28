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"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Матч 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и ФК "Оренбург" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Самаре, - 1:1.

На 42-й минуте Денис Попович вывел "Крылья Советов" вперед. На 89-й минуте Рикарду Алвеш провел ответный гол.

"Крылья Советов" доигрывали матч в меньшинстве. На 23-й минуте в составе команды был удален Срджан Мияйлович. Фол футболиста привел к пенальти в ворота самарской команды, однако Джордже Деспотович не смог его реализовать.

У "Оренбурга" 20 очков, команда занимает 12-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" – на 14-м месте, 19 очков.

Матчем "Крылья Советов" – "Оренбург" возобновилась программа чемпионата России после зимней паузы. Как было объявлено в среду в центральном офисе "Интерфакса" в Москве, турнир отныне называется "Тинькофф Российская Премьер-лига": Группа Тинькофф стала титульным спонсором РПЛ.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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