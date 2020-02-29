ЦСКА и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ

Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алан Дзагоев (слева направо) Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Матч 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.

На 72-й минуте Эрик Бикфалви вывел "Урал" вперед. На первой компенсированной ко второму тайму минуте футболист ЦСКА Марио Фернандес провел ответный гол.

ЦСКА набрал 35 очков, поднялся на второе место и на десять баллов отстает от лидирующего петербургского "Зенита".

"Урал" – на шестом месте, 25 очков.

20-м туром возобновилась программа чемпионата России-2019/20.

Как было объявлено в среду в центральном офисе "Интерфакса" в Москве, турнир отныне называется "Тинькофф Российская Премьер-лига": Группа Тинькофф стала титульным спонсором РПЛ.