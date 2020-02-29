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СКР возбудил уголовное дело после гибели чемпиона мира по велоспорту Ведерникова

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР возбудили уголовное дело после гибели мужчины от падения дерева в Ижевске, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Днем 29 февраля проводилась очистка от деревьев территории санатория "Металлург". Во время проведения работ на одного из мужчин, находившегося на территории санатория, упало дерево, в результате чего он скончался.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб в результате падения дерева в Ижевске.

Ижевск

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