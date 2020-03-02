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Английский футболист Старридж отстранен на четыре месяца за ставки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Апелляционная комиссия Футбольной ассоциации Англии на четыре месяца дисквалифицировала экс-нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа за нарушение правил ставок.

Как сообщает "Би-би-си", 30-летний спортсмен также оштрафован на 150 тысяч фунтов стерлингов.

В январе 2018 года Старридж, будучи игроком "Ливерпуля", предоставил своему брату Леону инсайдерскую информацию о своем грядущем трансфере в испанскую "Севилью" и поручил ему сделать ставку на этот переход. Переход не состоялся, а Старриджу были предъявлены обвинения в передаче внутренней информации о возможном переходе.

В прошлом году футболист был дисквалифицирован на шесть недель и оштрафован на 75 тысяч фунтов. Но Футбольная ассоциация сочла этой наказание слишком мягким и опротестовала это решение. В итоге комиссия обнаружила еще нарушения, в результате чего ужесточила наказание футболисту.

До понедельника включительно Старридж являлся футболистом турецкого "Трабзонспора", где играл полгода. Всю остальную клубную карьеру провел в Англии, по разу выиграв Лигу чемпионов с "Челси" и "Ливерпулем". Также с "Челси" он дважды выиграл Кубок Англии, один раз – чемпионат страны.

За сборную Англии играл с 2011 по 2017 год.

футбол Англия

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