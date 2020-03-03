В РФС заявили о готовности поддержать отмену массовых мероприятий

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз поддержит любые меры властей по профилактики распространение инфекций, если таковые будут приняты, сообщает Служба коммуникаций РФС.

"Отмена массовых мероприятий - не вопрос РФС. Меры по профилактике распространения инфекций принимаются властями, мы будем действовать в соответствии с их решениями", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксирован один заболевший коронавирусом, прибывший из Италии. Также госпитализированы 24 человека, имевшие с ним контакт, еще 83 пассажира, летевшие тем же рейсом из Милана, помещены на карантин.

Власти столицы рекомендуют москвичам проверять любую информацию, связанную с коронавирусом, и доверять только официальным источникам.

Подчеркивается, что вся официальная информация о коронавирусе в Москве размещена на портале mos.ru.

"Проверяйте любую информацию, связанную с коронавирусом. Доверяйте только официальным источникам", - призвали в мэрии.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru во вторник открылся раздел, посвященный мерам профилактики коронавирусной инфекции и общей ситуации с инфекцией.