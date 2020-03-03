Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Фото: PA/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграет с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций УЕФА.

Жеребьевка группового этапа проходит в Амстердаме в понедельник.

Россия и ее соперники представят группу 3 дивизиона В.

🏆 The UEFA #NationsLeague draw is done.



Who plays who ➕ live reaction from Amsterdam... 👇 — UEFA (@UEFA) March 3, 2020

О турнире

Лига наций УЕФА – новый турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Один розыгрыш уже прошел, победителем стала Португалия.

Турнир призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз проходят встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В турнире принимают участие национальные команды Европы. В предыдущем розыгрыше они изначально были разделены на четыре лиги, согласно рейтингу УЕФА. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попали в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

По итогам предыдущего розыгрыша худшие команды в группах (за исключением лиги D) опустились в более низкую лигу. Лучшие (за исключением лиги A) – в более высокую. Кроме того, победители групп получали дополнительный шанс на путевки на Евро-2020 (в случае неудачи в отборочной кампании турнира).