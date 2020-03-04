Дюков анонсировал скорое продление контракта с Черчесовым

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым будет подписан до конца марта, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Мы дорабатываем это сейчас. В марте месяце планируем подписать новый контракт с главным тренером", - сказал Дюков в среду журналистам.

Станислав Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. До этого в качестве тренера работал в австрийский "Куффштайне", "Ваккер-Тироле", московских "Спартаке" и "Динамо", сочинской "Жемчужине", грозненском "Тереке", пермском "Амкаре", польской "Легии".

Под руководством Черчесова национальная команда России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила Хорватии. Кроме того, она завоевала путевку в финальную часть Евро-2020.