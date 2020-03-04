Министр спорта заявил об отсутствии причин для отмены соревнований в РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин пока не видит причин для отмены спортивных мероприятий в России из-за коронавируса.

"Мы проводим ежедневный мониторинг, на сегодня мы не видим рисков отмены мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации. На уровне городов, субъектов, на федеральном уровне работаем мы слаженно и оперативно обмениваемся информацией", - сказал Матыцин журналистам в Новогорске в среду.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 28 февраля повысила до "очень опасного" риск глобального распространения коронавируса.

Общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро среды, 4 марта, превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,270 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 12, 263 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 1,567 тыс. случаев.

Больше всего больных - 5,328 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,336 тыс. - в Иране, 2,036 тыс. - в Италии, на территории Японии - 1 тыс., из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Статистика по случаям заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в России остается прежней: непосредственно в РФ зафиксированы три случая заражения, еще трое граждан РФ с коронавирусом заразились у берегов Японии на лайнере Diamond Princess и сейчас проходят лечение в России, следует из ежедневного бюллетеня Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил накануне, что уровень смертности от коронавируса нового типа Covid-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%.